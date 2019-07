Fazendeiro sequestrado por grupo armado é encontrado morto na fronteira

Rauster Campitelli, com informações do Porã News

Um fazendeiro brasileiro, sequestrado junto a sua esposa na região da cidade paraguaia de Capitan Bado, na fronteira com Coronel Sapucaia, foi morto a tiros pelo grupo armado que mantinha o casal como refém. O fato foi registrado na tarde de ontem (26), após Dilson Belo dos Santos e Librada Romeiro terem sido sequestrados na madrugada de sexta-feira quando se encontravam em uma fazenda de sua propriedade na colônia Cadete Boquerón.

Cerca de seis indivíduos fortemente armados invadiram o local e levaram o casal e seu filho, que posteriormente foi liberado e comunicou o caso aos agentes da Polícia Nacional do Paraguai. Os policiais iniciaram então as buscas pelos autores com apoio dos agentes policiais da comissária local, investigadores da Direção de Investigações Criminais de Casos Puníveis e investigadores da Divisão Antissequestros da polícia paraguaia.

Segundo informações da polícia, o casal teria sido levado a uma região de mata existente na área, onde os policiais realizaram incursões a fim de localizar os bandidos e resgatar o casal de brasileiros. Mais tarde, os investigadores confirmaram que encontraram o brasileiro executado a tiros e confirmaram que a esposa foi liberada com vida.

A polícia acredita que o sequestro tenha sido realizado por brasileiros que atuam na região, mas não se descarta que integrantes do grupo criminoso EPP (Exército do Povo Paraguaio) possam ter envolvimento no crime.

