Fazendo 'randandandan', motociclista fica ferido após bater em carro no Seminário

Motociclista, de 33 anos, foi socorrido com fratura no fêmur após colidir contra um Volkswagen Gol na Rua do Seminário, localizado no Jardim Seminário, durante a manhã deste domingo (7). Testemunhas informaram que o motociclista estava pilotando perigosamente e fazendo manobras na rua antes do acidente.

De acordo com o apurado pela reportagem, o rapaz estava em uma motocicleta Suzuki 750cc fazendo manobras e curvas perigosas pela rua Eva Maria de Jesus. Ao entrar abruptamente na Rua do Seminário, acabou batendo na lateral do Gol, que estava esperando para entrar na igreja, sendo então arremessado ao solo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima até a Santa Casa com fratura no fêmur. Apesar de não querer conversar com a imprensa, o condutor do carro estava tranquilo e aguardou no local até a chegada das equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

