Federal volta a enfrentar PCC no combate a tráfico transnacional de drogas em MS e SP

O PCC (Primeiro Comando da Capital) voltou a ser alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta terça-feira, dia 20, em Mato Grosso do Sul e São Paulo. O objetivo é combater o tráfico transnacional de drogas.

A investigação apontou que alguns membros da facção atuavam de dentro de presídios, onde cumprem penas por outros crimes. Demais faccionados estariam atuando do lado de fora.

Durante a operação Expurgo, foram cumpridos 12 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão nas cidades paulistas de Piracicaba, Limeira, Americana, Santa Bárbara d'Oeste, Botucatu e São Paulo, além de Corumbá, em Mato Grosso do Sul.

A investigação iniciou após prisão em flagrante ocorrida em janeiro de 2025, na cidade de Limeira. Na ocasião foram detidas 15 pessoas e apreendidos aproximadamente 17 quilos de cocaína. Entre as pessoas que transportavam a droga em seu organismo havia dois adolescentes, com documentos falsos, e uma gestante.

A PF apurou que os criminosos traziam a cocaína de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Acondicionada em cápsulas, a droga era ingerida por pessoas que seguiam de ônibus até São Paulo. Dali elas eram levadas de carro para chácaras no interior do estado, onde expeliam a droga, que era distribuída aos pontos de venda.

