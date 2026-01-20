Menu
Menu Busca terça, 20 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

Federal volta a enfrentar PCC no combate a tráfico transnacional de drogas em MS e SP

Entorpecentes eram adquiridos em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia

20 janeiro 2026 - 13h23Luiz Vinicius     atualizado em 20/01/2026 às 14h20
Operação aconteceu em São Paulo e Mato Grosso do SulOperação aconteceu em São Paulo e Mato Grosso do Sul   (Divulgação/PF)

O PCC (Primeiro Comando da Capital) voltou a ser alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta terça-feira, dia 20, em Mato Grosso do Sul e São Paulo. O objetivo é combater o tráfico transnacional de drogas.

A investigação apontou que alguns membros da facção atuavam de dentro de presídios, onde cumprem penas por outros crimes. Demais faccionados estariam atuando do lado de fora.

Durante a operação Expurgo, foram cumpridos 12 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão nas cidades paulistas de Piracicaba, Limeira, Americana, Santa Bárbara d'Oeste, Botucatu e São Paulo, além de Corumbá, em Mato Grosso do Sul.

A investigação iniciou após prisão em flagrante ocorrida em janeiro de 2025, na cidade de Limeira. Na ocasião foram detidas 15 pessoas e apreendidos aproximadamente 17 quilos de cocaína. Entre as pessoas que transportavam a droga em seu organismo havia dois adolescentes, com documentos falsos, e uma gestante.

A PF apurou que os criminosos traziam a cocaína de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Acondicionada em cápsulas, a droga era ingerida por pessoas que seguiam de ônibus até São Paulo. Dali elas eram levadas de carro para chácaras no interior do estado, onde expeliam a droga, que era distribuída aos pontos de venda.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Rapaz paga 'quinhentão' para golpista não expor nudes em rede social na Capital
Polícia
Rapaz paga 'quinhentão' para golpista não expor nudes em rede social na Capital
Golpe aconteceu no WhatsApp
Polícia
Golpista se passa por faccionado, cria história e tira R$ 7,2 mil de campo-grandense
Mais de 3 mil caixas de canetas emagrecedoras ilegais já foram apreendidas nas rodovias de MS
Polícia
Mais de 3 mil caixas de canetas emagrecedoras ilegais já foram apreendidas nas rodovias de MS
Agente do Gaeco -
Polícia
Advogado acusado de intermediar propina com policiais é preso pelo Gaeco/MPMS
Suspeito no momento que invadiu o prédio da prefeitura
Polícia
Suspeito que rendeu vigilante e roubou prefeitura de Caarapó é preso
Máquinas, cartões e até armas foram apreendidas
Polícia
Quadrilha que fraudou R$ 4 milhões em golpes da 'maquininha' é presa em Campo Grande
A reportagem segue acompanhando o caso
Polícia
Vídeo: Incêndio de grandes proporções atinge usina em Caarapó
Contrabando apreendido - Foto: Divulgação
Polícia
Polícia apreende contrabando na MS-145 e impõe prejuízo de R$ 224 mil ao crime
Foto: Transportal Viagens
Polícia
Mulher é presa com droga e munições na rodoviária de Campo Grande
Polícia cumpriu mandado de prisão contra agressor
Interior
Polícia prende suspeito que tentou matar duas pessoas esfaqueadas em Ponta Porã

Mais Lidas

Crime aconteceu no bairro Nova Lima
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima
Edilson foi morto a facadas
Interior
VÍDEO: Adolescente mata companheiro de trabalho a facadas em pousada de Miranda
Carro ficou marcado com os tiros
Polícia
AGORA: Atentado deixa carro crivado de balas e duas pessoas feridas na Nhanhá
A Energisa avaliará os danos internos no condomínio
Cidade
Pane elétrica em poste de luz provoca apagão e mobiliza moradores de condomínio