Feirante é socorrido após ser ferido com tiro na cabeça no Jardim Colibri

Feirante, de 70 anos, foi socorrido nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, dia 12, após ser ferido com um tiro na cabeça, na rua Tomas Vila Nova Barretos, no Jardim Colibri, em Campo Grande.

O idoso foi localizado por volta das 5h30, quando a esposa teria acordado e ao procurar pelo marido, encontrou ele caído com o rosto coberto por sangue.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher foi questionada pela Polícia Milita sobre escutar algo durante a noite ou madrugada, porém, ela respondeu que não teria ouvido nada.

Ela foi perguntada sobre o idoso estar sofrendo ameaça ou algo do tipo, mas também respondeu negativamente, no entanto, apontou um vizinho como possível suspeito.

O feirante foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para uma unidade hospitalar.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio, e a Polícia Civil e Polícia Científica, não estiveram presentes em razão do local estar descaracterizado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também