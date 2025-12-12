Menu
Menu Busca sexta, 12 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Senai Matriculas - Dez25
Polícia

Feirante é socorrido após ser ferido com tiro na cabeça no Jardim Colibri

Vítima foi encontrada pela esposa com o rosto coberto por sangue e levado para uma unidade hospitalar

12 dezembro 2025 - 10h23Luiz Vinicius     atualizado em 12/12/2025 às 10h24
Idoso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros | Imagem ilustrativaIdoso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros | Imagem ilustrativa   (Luiz Vinicius)

Feirante, de 70 anos, foi socorrido nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, dia 12, após ser ferido com um tiro na cabeça, na rua Tomas Vila Nova Barretos, no Jardim Colibri, em Campo Grande.

O idoso foi localizado por volta das 5h30, quando a esposa teria acordado e ao procurar pelo marido, encontrou ele caído com o rosto coberto por sangue.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher foi questionada pela Polícia Milita sobre escutar algo durante a noite ou madrugada, porém, ela respondeu que não teria ouvido nada.

Ela foi perguntada sobre o idoso estar sofrendo ameaça ou algo do tipo, mas também respondeu negativamente, no entanto, apontou um vizinho como possível suspeito.

O feirante foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para uma unidade hospitalar.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio, e a Polícia Civil e Polícia Científica, não estiveram presentes em razão do local estar descaracterizado.

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Atiradores não se importaram com a presença das crianças
Polícia
VÍDEO: Atiradores ignoraram presença de crianças ao matar rapaz em Três Lagoas
Homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem sofre exposição de osso do crânio após ser agredido por pessoas no Los Angeles
Rapaz foi morto dentro da conveniência
Polícia
Rapaz é morto a tiros em conveniência por atiradores encapuzados em Três Lagoas
Policiais conseguiram recuperar o carro após o confronto
Polícia
Criminoso que furtou carro em SP morre após confronto com a PM em Três Lagoas
Polícia Civil e Científica estão pelo local
Polícia
VÍDEO - AGORA: Caminhoneiro é encontrado morto em pátio de posto de Campo Grande
Santa Casa da Capital
Polícia
Idoso morre horas após cair em casa de repouso de Alcinópolis
VÍDEO - Mãe admite abuso sexual contra a filha de 3 anos: 'mereço tudo o que vier'
Polícia
VÍDEO - Mãe admite abuso sexual contra a filha de 3 anos: 'mereço tudo o que vier'
VÍDEO: Motociclista fica ferido após atingir lateral de caminhão
Polícia
VÍDEO: Motociclista fica ferido após atingir lateral de caminhão
Sala Lilás vai atender mulheres e crianças
Polícia
Nioaque recebe a 57º Sala Lilás para atendimento de mulheres e crianças
Homem é preso tentando matar a ex em Alcinópolis: 'de hoje você não passa, capeta'
Polícia
Homem é preso tentando matar a ex em Alcinópolis: 'de hoje você não passa, capeta'

Mais Lidas

Polícia Civil e Científica estão pelo local
Polícia
VÍDEO - AGORA: Caminhoneiro é encontrado morto em pátio de posto de Campo Grande
A divulgação oficial dos nomes pré-selecionados ocorrerá no próximo sábado (13), durante o Natal na Praça Ary Coelho
Cidade
Divulgada lista de inscritos para 96 apartamentos no Jorge Amado; Confira
Unidade Básica de Saúde em Campo Grande
Saúde
Conselho pede providências de atendimentos suspensos em 29 unidades na Capital
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025