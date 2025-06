Feminicida de Vanessa é novamente denunciado, mas por furto e agressão a ex

O músico Caio César Nascimento Pereira, de 35 anos, que ficou conhecido no meio policial pelo feminicídio da jornalista Vanessa Ricarte, foi denunciado novamente, mas agora pelos crimes de furto e lesão corporal contra uma ex-companheira, em Campo Grande.

A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público ainda em maio deste ano, quando o processo deu andamento e serviu para reunir provas suficientes para encorpar o documento que seria encaminhado até o Poder Judiciário.

No documento, consta que o fato aconteceu no dia 30 de junho do ano passado, quando Caio subtraiu o aparelho telefônico de um motorista de aplicativo durante uma corrida. A viagem teria sido solicitada pela ex-companheira - que não terá o nome divulgado.

Segundo as investigações, o motorista de aplicativo aceitou a corrida pedida pela mulher, onde ela disse que havia brigado com Caio, mas que gostaria de dar uma carona para ele. Deste modo, foi feito o percurso até a casa do denunciado e depois até a casa da mulher.

Contudo, quando chegou no destino, Caio já estava esperando pela mulher na frente do condomínio onde morava, no bairro Santa Fé. Ela ao ver a presença do acusado, voltou correndo para o carro e pediu ajuda para o motorista para tirá-la do local, pois ele estava alterado.

Assim, o condutor seguiu por algumas ruas, mas no cruzamento da rua Piratininga com Avenida Ceará, Caio se aproximou do veículo com uma motocicleta, abrindo a porta de trás do carro e arrancando a mulher para fora, jogando-a no asfalto e passando a agredi-la fisicamente.

Antes de deixar o local, o acusado ainda passou ao lado do motorista e subtraiu o celular que era usado para trabalho por parte do motorista de aplicativo.

O último indicativo da presença do celular naquele dia foi na Rua do Violino, local onde Caio morava. Quando foi detido, o músico confessou a prática criminosa.

Paralelamente ao caso de furto, Caio Cesar também foi denunciado pelo crime de lesão corporal dolosa contra a ex-companheira. Atualmente, ele está preso e responde pelo crime de feminicídio praticado contra Vanessa Ricarte, cometido em fevereiro deste ano.

