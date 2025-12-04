Feminicida foragido por matar ex-mulher no Paraná é preso em Anaurilândia

Homem, de 48 anos, foragido pelo crime de feminicídio e homicídio na cidade de Floraí, no Paraná, foi preso durante uma ação da Polícia Civil na quarta-feira, dia 3, na cidade de Anaurilândia, em Mato Grosso do Sul.

Ele matou a ex-mulher, Maria Luiza Maian, de 48 anos, e o namorado dela, Antônio Mansano Junior, de 45 anos, a tiros no dia 15 de dezembro do ano de 2023.

Segundo divulgado pela Polícia Civil, o homem invadiu a residência da vítima e a matou dentro do imóvel. Na sequência, ele encontrou Antônio, que trabalhava como motorista de transporte escolar, entrando dentro do ônibus e o executando durante o serviço.

Ele cometeu o crime por não aceitar o fim do relacionamento e o novo romance que a ex-mulher estava tendo. Após os dois crimes, ele passou a viver de maneira clandestina para evitar ser preso.

Ainda conforme a polícia, depois de transitar por diferentes cidades, o autor mudou-se para Anaurilândia há cerca de um ano, onde buscava manter vida discreta e utilizava identidade adulterada. Durante diligências de rotina, a Polícia Civil local identificou indícios de que o indivíduo poderia ser um foragido de alta periculosidade.

Com as informações consolidadas, a equipe policial deslocou-se até a zona rural de Anaurilândia, a aproximadamente 50 km da área urbana, onde o foragido foi localizado e preso.

O Delegado de Polícia Civil de Anaurilândia-MS, Anderson Farias, ressaltou o empenho da equipe na retirada do criminoso de circulação. "Nossos policiais têm trabalhado com dedicação para garantir que fatos graves como esse não permaneçam impunes. Indivíduos que já demonstraram sua alta periculosidade social precisam responder por seus crimes, e nosso compromisso é assegurar que a lei seja cumprida".

