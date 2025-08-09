Menu
Polícia

Feminicídio na fronteira: jovem paraguaia é encontrada morta em cova em Bela Vista

O principal suspeito é o brasileiro Dilson Ramón, ex-marido e pai dos filhos da vítima; ele está foragido

09 agosto 2025 - 09h54Sarah Chaves, com Bela Vista News    atualizado em 09/08/2025 às 11h12
Dilson Ramón Frete Galeano está foragidoDilson Ramón Frete Galeano está foragido   (Divulgação)

Após três dias de buscas, terminou na noite desta sexta-feira (8) a procura por Dahiana Ferreira Bobadilla, jovem paraguaia de 24 anos que estava desaparecida. O corpo da vítima foi encontrado enterrado em uma cova rasa às margens do rio Apa, já no lado brasileiro da fronteira, no município de Bela Vista, Mato Grosso do Sul.

Dahiana foi vista pela última vez na quarta-feira (6) à noite, quando saiu de moto para ir ao supermercado e não retornou. Sua mãe havia registrado a ocorrência na Polícia de Bella Vista do Norte, no lado paraguaio da fronteira.

O principal suspeito do crime é o ex-marido de Dahiana e pai de seus três filhos, o brasileiro Dilson Ramón Frete Galeano, de 29 anos, que está foragido e possui histórico criminal de violência doméstica.

Familiares relataram que Dahiana sofria ameaças constantes do ex-companheiro e havia feito denúncia contra Dilson no final de julho.

Durante diligências anteriores, a polícia encontrou uma cova aberta, mas vazia, na residência do suspeito, levantando suspeitas sobre suas intenções. Fontes ligadas à investigação indicam que Dilson teria fugido para Campo Grande após o crime.

As investigações são conduzidas de forma conjunta pela Polícia Civil de Bela Vista (MS) e pela Polícia Nacional do Paraguai, que seguem com operações para localizar e prender o suspeito.

O corpo de Dahiana foi encaminhado ao Núcleo Regional de Medicina Legal de Jardim (MS), onde passará por necropsia antes de ser levado ao Paraguai. 

