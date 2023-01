Homem preso por atropelar a esposa tem histórico de violência doméstica desde 2015

Três meses após duas tentativas de feminicídio, Michel Geraldo Amorim de 35 anos, foi preso em Santa Catarina e trazido para Campo Grande onde em outubro de 2022 atropelou a esposa no bairro Universitário.

O crime ocorreu em época eleitoral, e devido a Lei 4.737/1965 que proíbe a detenção de qualquer eleitor, no período que vai de 5 dias antes até 48 horas após a eleição, Michel conseguiu se organizar e mudar para Santa Catarina.

Conforme Elaine Benicasa, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), o trabalho de investigação para encontrar o autor foi feito em contato com a Polícia Civil de Santa Catarina onde ele estava trabalhando com guincho. "Foi confirmado que Michel tem passagens pela polícia desde 2015, a primeira por injúria e lesão corporal contra uma namorada, em janeiro de 2021 foi registrado crimes de difamação contra a mesma namorada, ocasião em que ela solicitou medida protetiva. Em julho de 2021 o autor comete “vários crimes”, conforme a delegada, incluindo porte ilegal de arma, ameaça e descumprimento de medida protetiva.

Depois de encerrar esse relacionamento, Michel inicia outro com a vítima da tentativa de feminicidio. Assim com uma nova mulher, nos primeiros meses de 2022, ele já havia atropelado a esposa, chegou a ficar preso pelo crime e usava tornozeleira eletrônica. Até atropelar ela novamente em outubro do mesmo ano.

À polícia, Michel alegou que se mudou para Santa Catarina para não ficar perto da mulher e recomeçar a vida em outro local. No entanto, troca de mensagens entre ele e a vítima revela que eles estariam se aproximando.

A pena do autor por tentativa de feminicídio pode ser de até 30 anos. "Mas o caso ainda irá passar pelo Tribunal do Júri onde o juiz deve dosar a pena", destacou Elaine Benicasa.

O autor disse que não concorda com a condenação, pois se arrependeu e buscou recomeçar a vida de "forma correta", no entanto a delegada ressalta que isso não exime da culpa dele ter tentado matar uma mulher duas vezes.



A delegada Rafaela Lobato, que esteve a frente do trabalho que levou a captura, comentou sobre o comportamento do autor que se perpetua em outros casos. "Os agressores de violência doméstica não têm percepção da gravidade dos atos, eles acreditam que é uma situação familiar, que é uma briga, que há uma justificativa. Em sua percepção, Michel não sabe que cometeu um crime extremamente grave", comentou.



Apesar de se dizer arrependido, familiares relataram às autoridades que a relação de Michel e sua esposa sempre foi de "ciúmes excessivo, com sentimento de posse".

Caso

Na sexta-feira (21/10/2022), o casal estava comemorando o aniversário da vítima em uma conveniência quando Michel começou a ficar agressivo e a mulher então decidiu ir para a casa que tem com a irmã.

No entanto, no sábado de manhã ao perceber que o celular de Michel havia ficado em sua bolsa, pegou a motocicleta para ir devolver, mas ao ver a mulher Michel passou a agredi-la e no momento em que ela pegou a moto para ir embora, ele a atropelou com um caminhão-guincho, usado pelo autor para trabalho.

Testemunhas disseram que ele deu ré no caminhão para atingir a mulher novamente. Só não conseguiu pois outro condutor parou o veículo atrás, impedindo a manobra.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.





Deixe seu Comentário

Leia Também