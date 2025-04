Feriadão termina com uma pessoa morta nas rodovias federais de MS

Uma pessoa morreu nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul durante o feriadão da Semana Santa e Tiradentes.

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), de 17 a 21 de abril de 2025, foram registrados 27 acidentes, sendo 6 considerados graves. 34 pessoas ficaram feridas e 1 morreu.

Nos flagrantes de trânsito, a PRF registrou 1.693 infrações, sendo as de não uso do cinto de segurança, transporte de crianças fora dos dispositivos de segurança e ultrapassagens as mais recorrentes.

Nos comandos de alcoolemia, os policiais rodoviários federais realizaram 3.882 testes de alcoolemia, 3 condutores foram presos.

