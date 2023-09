Feriado da Independência: PRF vai fiscalizar mais de 23 pontos das rodovias de MS

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) inicia nesta quinta-feira (7), uma operação para fiscalizar rodovias federais de Mato Grosso do Sul durante o feriado do Dia da Independência, até o domingo (10). Equipes estão em nove delegacias e 23 Unidades Operacionais da PRF, reforçando a fiscalização principalmente nos locais e horários com maior índice de criminalidade e acidentes.

O foco da fiscalização será o combate à alcoolemia ao volante; velocidade e ultrapassagem; falta de uso do capacete; o não cumprimento de intervalos mínimos de tempo de descanso; a utilização do telefone celular durante a condução de veículos. Além do não uso de dispositivos de segurança, como o cinto de segurança e transporte de crianças em dispositivo próprio.

De acordo com a PRF, os policiais estarão distribuídos em 9 delegacias e 23 Unidades Operacionais da PRF. A segurança será nos 4.078 quilômetros de rodovias federais, divididos nas onze rodovias federais que atravessam o estado, principalmente nos locais e horários onde os índices de criminalidade e acidentalidade têm mais incidência.

Para auxiliar a fiscalização, serão usadas câmeras de videomonitoramento, com o apoio da CCR MSVia. O balanço final da Operação Independência 2023 será divulgado na próxima segunda-feira (11).

*Em casos de emergência em rodovias federais, ligue 191.

Dicas de segurança para quem vai pegar a estrada:

- Antes de viajar, o proprietário do veículo deve verificar as condições do carro. A manutenção deve estar em dia, em especial em relação aos itens de segurança, como sistema de freios, pneus e sistemas de iluminação e sinalização;

- A viagem deve ser planejada de modo que o condutor evite conduzir o veículo por mais de quatro horas ininterruptas;

- Os motoristas devem respeitar a sinalização, a velocidade máxima estabelecida para a via e, em relação às ultrapassagens, realizar a manobra somente em locais permitidos e quando houver tempo e distância para concluir a manobra sem colocar o trânsito em risco;

- Todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança ou, em caso de crianças, o sistema de retenção equivalente (cadeirinhas, assentos de elevação etc) devidamente preso ao veículo;

- Em caso de chuva, a velocidade deve ser reduzida, os faróis devem permanecer acesos e a distância de segurança entre os veículos deve aumentar.

