Feriado termina com redução de mortes e acidentes nas rodovias federais de MS

O feriado de Corpus Christi deste ano terminou com a redução de mortes e acidentes nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, segundo o balanço divulgado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).

A operação feita pela instituição aconteceu entre os dias 18 e 22 de junho. Nesse período, foram registrados: 24 sinistros, 6 considerados graves e 19 pessoas ficaram feridas, tendo apenas 1 óbito.

Os números ficaram abaixo do balanço comparado ao ano passado. Naquele ano, foram registrados 33 sinistros, sendo 9 graves, 33 pessoas feridas e 3 mortes.

Nos flagrantes de trânsito, a PRF registrou 1.340 infrações, sendo as de não uso do cinto de segurança, transporte de crianças fora dos dispositivos de segurança e ultrapassagens as mais recorrentes.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também