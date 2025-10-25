Menu
Polícia

Ferido a tiros em atentado, 'Chicão' morre após três dias internado em Dourados

Ele teria sido assassinado por engano, já que o alvo seria outra pessoa e o crime teria sido encomendado de um presídio de Campo Grande

25 outubro 2025 - 14h55Luiz Vinicius
Jovem foi levado pelo Samu ao Hospital da VidaJovem foi levado pelo Samu ao Hospital da Vida   (Sidnei Bronka/Ligado Na Notícia)

Guilherme Brites Castilho, de 25 anos, conhecido como 'Chicão', morreu na madrugada deste sábado, dia 25 de outubro, no Hospital da Vida, em Dourados. Ele sofreu um atentado a tiros na manhã da última quarta-feira, dia 22.

Ele estava internado desde o dia em que foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Guilherme foi atingido na cabeça e no pescoço.

Conforme o site Ligado na Notícia, um dos envolvidos, um venezuelano, de 29 anos, foi preso na quinta-feira, dia 23. Ele estava pilotando a motocicleta usada no crime, enquanto o atirador segue foragido.

Ainda conforme o site local, o crime teria sido encomendado de dentro de um presídio de Campo Grande, porém, o alvo seria outra pessoa e ao que tudo indica, os atiradores erraram o alvo e mataram Guilherme equivocadamente.

A polícia acredita que a principal motivação do crime arquitetado contra o verdadeiro alvo, que não teve o nome divulgado, seja a disputa entre facções criminosas.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Dourados.

