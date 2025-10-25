Ferido a tiros em atentado, 'Chicão' morre após três dias internado em Dourados

Saiba Mais Polícia 'Chicão' é socorrido em estado grave após ser baleado três vezes em Dourados

Guilherme Brites Castilho, de 25 anos, conhecido como 'Chicão', morreu na madrugada deste sábado, dia 25 de outubro, no Hospital da Vida, em Dourados. Ele sofreu um atentado a tiros na manhã da última quarta-feira, dia 22.

Ele estava internado desde o dia em que foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Guilherme foi atingido na cabeça e no pescoço.

Conforme o site Ligado na Notícia, um dos envolvidos, um venezuelano, de 29 anos, foi preso na quinta-feira, dia 23. Ele estava pilotando a motocicleta usada no crime, enquanto o atirador segue foragido.

Ainda conforme o site local, o crime teria sido encomendado de dentro de um presídio de Campo Grande, porém, o alvo seria outra pessoa e ao que tudo indica, os atiradores erraram o alvo e mataram Guilherme equivocadamente.

A polícia acredita que a principal motivação do crime arquitetado contra o verdadeiro alvo, que não teve o nome divulgado, seja a disputa entre facções criminosas.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Dourados.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia 'Chicão' é socorrido em estado grave após ser baleado três vezes em Dourados

Deixe seu Comentário

Leia Também