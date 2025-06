Ferido a tiros em atentado no Jd. Aeroporto morre na Santa Casa

Saiba Mais Polícia Auxiliar de marceneiro é alvo de 11 tiros em tentativa de execução no Jd. Aeroporto

O auxiliar de marceneiro Haroldo dos Santos Gil, de 44 anos, morreu na madrugada deste domingo (22) após ser ferido a tiros em um atentado sofrido no Jardim Aeroporto, em Campo Grande.

Ele chegou a ser resgatado com vida por alguns conhecidos e levado para atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para a Santa Casa.

Contudo, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no decorrer da madrugada. Ele foi atingido por três disparos no peito e um na perna.

As informações que constam no boletim de ocorrência, apontam que um motoentregador teria visualizado o momento em que dois homens em um Volkswagen Fox, de cor preta, chegaram próximo à vítima, na Avenida Vanderlei Pavão, e iniciaram os disparos.

Após o ato criminoso, ambos fugiram do local. O carro foi encontrado posteriormente incendiado em uma rua do Portal Caiobá, bem distante do local em que aconteceu a tentativa de execução.

No local dos fatos, foram encontradas 11 cápsulas deflagradas, 1 munição percutida e não deflagrada, além de um projétil.

A Polícia Civil e a Polícia Científica também atuaram na ocorrência e o registro foi feito como homicídio qualificado por meio de emboscada.

