Ferido a tiros no Tijuca saiu intubado e em estado grave para Santa Casa

Um dos homens feridos a tiros, na manhã desta terça-feira (14), na rua Imburus, no Jardim Tijuca, em Campo Grande, foi intubado e encaminhado em estado grave para a Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo informações do próprio médico dos Bombeiros, o homem, ainda não identificado, foi atingido na cabeça, no tórax e no abdômen. Foi preciso a manobra de reanimação para estabilizar a vítima.

O segundo rapaz, que também não teve a identificação revelada, recebeu um disparo "sem querer" em uma das pernas, sendo atendido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para uma unidade de saúde.

Eles foram alvejados por dois pistoleiros em uma motocicleta, que fugiu logo após cometer a tentativa de homicídio. Ainda não há informações da motivação para o crime.

A Polícia Militar e o Batalhão de Choque estiveram pelo local, preservando a cena do crime, aguardando a chegada da Perícia.

A Polícia Civil, por meio da 6° Delegacia de Polícia, também está no local apurando mais detalhes.

