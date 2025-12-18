Ferido após confronto com a PM em Chapadão do Sul tem passagem por homícidio em Campo Grande

Na noite de quarta-feira (17) a Polícia Militar, em denúncia contra tráfico de drogas em Chapadão do Sul, entrou em confronto com dois suspeitos. Um deles, natural da Bahia, morreu e outro ficou gravemente ferido e está internado em Campo Grande.
De acordo com informações levantadas pela Polícia Militar, os dois suspeitos possuíam ligação com uma organização criminosa, atuando na função de “missionários”. O homem natural da Bahia também teria vínculos com uma organização criminosa daquele estado. Já o segundo suspeito possuía antecedente criminal por homicídio, ocorrido em 2019, em Campo Grande.
No local, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros, marca Ruger, com carregador contendo 18 munições intactas, além de um revólver calibre .22, marca Oallas, com seis munições intactas. Também foram encontradas outras munições calibre 9 mm e 17 porções de substância análoga à maconha, já embaladas para comercialização, totalizando aproximadamente 12 gramas.
A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no imóvel e recolheu as armas utilizadas. Drogas, munições, aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde o caso segue sob investigação e as medidas legais estão sendo adotadas.