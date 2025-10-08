Ferido com 8 tiros no Lageado, jovem já teria discutido com desconhecido em tabacaria

Saiba Mais Polícia AGORA: Homem é baleado em tentativa de execução no Jardim Los Angeles

O jovem, de 20 anos, ferido com pelo menos oito disparos de arma de fogo na noite desta terça-feira (7), no Parque do Lageado, em Campo Grande, afirmou para as forças policiais que teria se envolvido em uma discussão no último sábado, dia 4, com um desconhecido em uma tabacaria, no bairro Guanandi.

Porém, a vítima não soube informar se desentendimento teria relação com atentado sofrido, conforme consta no boletim de ocorrência registrado como tentativa de homicídio.

Ainda conforme o registro policial, o jovem foi atingido pelos disparos, enquanto estava na rua João Carlos Costardi Girotto e foi abordado pelo atirador, que fugiu na sequência dos fatos, usando um veículo de cor prata. Testemunhas ficaram em dúvida se o carro se tratava de um Chevrolet Astra ou Honda Civic.

A equipe da Polícia Militar tentou coletar mais detalhes sobre os possíveis suspeitos e ouviram que o atirador portava uma pistola com carregador do tipo prolongado.

O jovem foi socorrido por dois populares e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário. Os policiais estiveram na unidade de saúde, onde foram informados que a vítima tinha oito perfurações, sendo nas regiões do quadril, tórax e mão direita, mas mesmo diante da quantidade, a vítima apresentava quadro clínico estável.

No local do crime, estiveram a Polícia Civil e a Polícia Científica e nos trabalhos de praxe, foram encontradas 16 cápsulas deflagradas.

