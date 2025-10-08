Menu
Menu Busca quarta, 08 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Ferido com 8 tiros no Lageado, jovem já teria discutido com desconhecido em tabacaria

Porém, a vítima não soube informar se desentendimento teria relação com atentado sofrido

08 outubro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
UPA Universitário, em Campo GrandeUPA Universitário, em Campo Grande   (Reprodução/Google Maps)

O jovem, de 20 anos, ferido com pelo menos oito disparos de arma de fogo na noite desta terça-feira (7), no Parque do Lageado, em Campo Grande, afirmou para as forças policiais que teria se envolvido em uma discussão no último sábado, dia 4, com um desconhecido em uma tabacaria, no bairro Guanandi.

Porém, a vítima não soube informar se desentendimento teria relação com atentado sofrido, conforme consta no boletim de ocorrência registrado como tentativa de homicídio.

Ainda conforme o registro policial, o jovem foi atingido pelos disparos, enquanto estava na rua João Carlos Costardi Girotto e foi abordado pelo atirador, que fugiu na sequência dos fatos, usando um veículo de cor prata. Testemunhas ficaram em dúvida se o carro se tratava de um Chevrolet Astra ou Honda Civic.

A equipe da Polícia Militar tentou coletar mais detalhes sobre os possíveis suspeitos e ouviram que o atirador portava uma pistola com carregador do tipo prolongado.

O jovem foi socorrido por dois populares e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário. Os policiais estiveram na unidade de saúde, onde foram informados que a vítima tinha oito perfurações, sendo nas regiões do quadril, tórax e mão direita, mas mesmo diante da quantidade, a vítima apresentava quadro clínico estável.

No local do crime, estiveram a Polícia Civil e a Polícia Científica e nos trabalhos de praxe, foram encontradas 16 cápsulas deflagradas.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vítima chegou a ser levada para o CRS Nova Bahia
Polícia
Insatisfeito com atendimento, paciente ataca pedras contra CRS Nova Bahia
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Movimentação Policial - Foto: Ilustrativa / Vinícius Santos
Polícia
AGORA: Homem é baleado em tentativa de execução no Jardim Los Angeles
Delegacia de Polícia Civil de Anastácio
Polícia
Jovem é socorrido em estado gravíssimo após acidente em Anastácio
caso gerou revolta entre protetores de animais e moradores da cidade, que pedem justiça
Polícia
Cachorro é submetido à eutanásia após ser vítima de zoofilia em Nova Andradina
Momento que o Corpo de Bombeiros chegou no hospital de Nova Andradina com a vítima
Polícia
Grávida pula de carro em movimento após ser estuprada pelo ex e pelo primo em MS
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Garota de programa é esfaqueada enquanto usava drogas na antiga rodoviária
Ele acabou sendo preso em flagrante
Polícia
Homem que viajava com filho de 17 anos é preso por tráfico de drogas em Paranaíba
Ilustrativa
Polícia
Ó o gás! Ladrão é flagrado furtando botijão, ameaça comerciante e acaba preso na Capital

Mais Lidas

O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Movimentação Policial - Foto: Ilustrativa / Vinícius Santos
Polícia
AGORA: Homem é baleado em tentativa de execução no Jardim Los Angeles
Dr. Gabriel Alves, prefeito de Corumbá
Política
Prefeito de Corumbá tem 67% de aprovação; 33% reprovam gestão de Gabriel