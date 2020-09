Festa com mais de cem acaba na delegacia

Na madrugada deste domingo (27), uma equipe da Guarda Municipal de Dourados (GMD) recebeu denúncias e se deslocou até o bairro Novo Horizonte, em Dourados onde estava sendo realizada uma festa com aglomerações de pessoas e som alto.

No local foi identificada a perturbação do sossego e mais de cem pessoas aglomeradas, desrespeitando as medidas sanitárias para conter a pandemia da Covid-19.

De acordo com informações do site Dourados News, com a chegada da viatura, vários participantes começaram a fugir do local pulando muro e correndo por cima de telhados de residências vizinhas.

No interior do imóvel foram encontradas várias garrafas de bebidas alcoólicas, um adolescente de 16 anos que foi abandonado pelos irmãos que fugiram do local e um bebê de apenas dois anos.

Os três jovem responsáveis pela festa e a mãe do bebê foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

