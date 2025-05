Festa de familia termina com dois esfaqueados em Costa Rica

Uma briga familiar, ocorrida durante a madrugada de domingo (18), terminou com duas pessoas esfaqueadas. A confusão aconteceu em uma casa localizada na Rua Manaus, região do Bairro Vila Santana, em Costa Rica.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta de 00h45, pois havia acontecido uma briga e duas pessoas teriam sido esfaqueadas. Ao chegar no endereço indicado, foi constatado que estava acontecendo uma festa familiar no local, porém, a discussão começou com algumas pessoas trocando xingamento e agressões.

Para as autoridades, um adolescente de 15 anos contou que foi agredido, por isso, pegou um punhal e acertou nas costas de um rapaz de 19 anos.

O segundo esfaqueado, de 21 anos, apenas deu entrada no hospital da cidade, também com perfurações nas costas. No entanto, não existem detalhes de como se feriu na confusão. Os dois receberam atendimento médico especializado.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e ameaça na Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também