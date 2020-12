'Festinha off' é encerrada pela Guarda Civil em chácara no Jardim Noroeste

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) recebeu uma denúncia no descumprimento das normas de biossegurança e aglomeração de pessoas em uma festa no bairro Jardim Noroeste. No local estavam cerca de 100 pessoas que foram orientadas a retornarem a suas residências.

No local a GCM encontrou um revólver calibre 38 com 05 munições intactas, várias porções de maconha e muita bebida alcoólica.

Todo esse material foi recolhido e apresentado a autoridade policial. Arma foi encontrada abandonada no banheiro da festinha, ninguém foi preso, pois não foi encontrado proprietário da arma e nem o responsável pelo evento.

