Menu
Menu Busca terça, 21 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Fetiche? Policial chega bêbado em delegacia e obriga presos a fazer s3x0 com ele nas celas

O caso foi descoberto após os detentos contarem para o delegado o que teria acontecido durante a madrugada

21 outubro 2025 - 19h24Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Jörg Husemann/Pixabay)

Um policial civil do Amazonas (PCAM) está sendo investigado por manter relações sexuais com cinco detentos em uma cela da 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), no município de Santa Isabel do Rio Negro, no interior do estado.

Conforme o divulgado pela Polícia Civil do estado, o caso foi encaminhado à Corregedoria-Geral do Sistema de Segurança Pública. A corporação informou ainda que o servidor foi afastado das funções até a conclusão do processo administrativo disciplinar instaurado para apurar os fatos.

“A Polícia Civil do Amazonas (PCAM) informa que as informações veiculadas estão sendo apuradas no município de São Gabriel da Cachoeira e o caso já foi devidamente encaminhado à Corregedoria-Geral do Sistema de Segurança Pública do Amazonas. A instituição também ressalta que o servidor foi afastado de suas funções e reforça que não compactua com quaisquer desvios de conduta”, diz a nota.

O caso ganhou repercussão após relatos de que o policial teria chegado embriagado à delegacia e obrigado os presos a manter relações sexuais com ele durante a madrugada. Durante o episódio, os detentos teriam conseguido pegar a arma do investigador, que só foi recuperada no dia seguinte, quando os presos relataram o ocorrido ao delegado responsável pela unidade.

Após o registro do caso, o delegado comunicou imediatamente a corregedoria, que instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD). O procedimento tramita sob sigilo.

Os presos já prestaram depoimento e confirmaram a versão dos fatos. A corregedoria deve analisar os laudos e ouvir outros servidores da delegacia antes de concluir o relatório que será encaminhado ao comando da corporação.

O caso segue sob investigação e, segundo fontes ouvidas pela reportagem, o policial poderá responder também criminalmente por estupro e abuso de autoridade, caso sejam confirmadas as suspeitas.

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Depac Dourados
Polícia
Casal é agredido após ter carro atingido por outro em Dourados
Ilustrativa
Polícia
Homem engasga com osso de galinha e precisa ser socorrido em fazenda do Pantanal
Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas
Polícia
Homem é preso por estuprar enteada de 10 anos em Três Lagoas
O confronto aconteceu com as equipes do DOF
Polícia
AGORA: Bandido peita polícia e morre durante confronto em Dourados
AGORA: Caminhoneiro morre ao ser atropelado pelo próprio veículo no Pioneiros
Polícia
AGORA: Caminhoneiro morre ao ser atropelado pelo próprio veículo no Pioneiros
O crime aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Mulher é asfixiada até a morte pela esposa durante briga em Três Lagoas
Imagem ilustrativa
Polícia
Homem invade casa e bate na ex-mulher grávida em Dourados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Bebê de 1 ano é internado e fica 'chapado' após comer brigadeiro com maconha em MS
JD1TV: Homem é morto a tiros em lava-jato da fronteira
Polícia
JD1TV: Homem é morto a tiros em lava-jato da fronteira
JD1TV: Com criança na garupa, motociclista invade preferencial e sofre acidente no Aero Rancho
Polícia
JD1TV: Com criança na garupa, motociclista invade preferencial e sofre acidente no Aero Rancho

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Gabriel morreu em grave acidente
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher é levada para delegacia após deixar filhos sozinhos em casa para trabalhar