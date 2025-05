Feto de 7 meses morre no meio da rua após parto prematuro no Centro Oeste

Um feto, de apenas 7 meses, morreu após a genitora ser agredida e estuprada durante a tarde desta quarta-feira (28), na Rua Valinhos, localizada na região da Homex, no Bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1 junto à Polícia Militar, a mãe da criança contou às autoridades que entrou em trabalho de parto no meio da rua após ser vítima de diversos tipos de violência. Bastante abalada com a situação, ela não teria dado detalhes a respeito do caso.

A criança então nasceu no meio da rua, mas não resistiu devido ao parto prematuro e acabou falecendo ainda no local.

A mulher foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande, onde recebe atendimento médico especializado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e Polícia Militar.

Além do socorro e das autoridades, equipes da Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

