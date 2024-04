Feto de aproximadamente 2 meses é encontrado no meio da rua em Dourados

Um feto foi encontrado no meio da Rua Vereador Neno Mello, no bairro Harrison de Figueiredo, em Dourados, durante o começo da tarde deste domingo (7).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Dourados News, uma denúncia anônima levou as autoridades até o local. Os levantamentos apontaram que o feto tem cerca de 2 meses, porém ainda não foi possível determinar o sexo, devido a formação.

A Polícia Militar foi acionada, isolando o local para o trabalho da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

Até o momento, não há informações sobre a autoria do crime nem sobre as motivações por trás do ocorrido.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também