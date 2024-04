Feto encontrado em rua de Dourados era de cachorro

Depois de um exame pericial mais detalhado, as equipes do Instituto Médico Legal (IML) conseguiram identificar que o feto, encontrado em na Rua Vereador Neno Mello, no bairro Harrison de Figueiredo, em Dourados, era de um cachorro.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo Dourados News, o caso foi denunciado as autoridades policiais durante a tarde de domingo (7). Equipes da Perícia Técnica estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais sobre os fatos.

Saiba Mais Polícia Feto de aproximadamente 2 meses é encontrado no meio da rua em Dourados

Porém, ainda no local, as equipes teriam tido dificuldade para identificar se o feto era de origem humana ou animal, devido ao seu tamanho. Desta maneira, o material foi recolhido e levado para exame pericial.

O caso foi noticiado ainda ontem, pelas equipes do JD1. Na ocasião, também por conta do tamanho, havia sido mencionado que o feto teria cerca de 2 meses.

A Polícia Militar foi acionada, isolando o local para o trabalho da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

