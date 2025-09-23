Menu
Polícia

Fetos de lhamas, drogas e muamba são apreendidos durante operação na fronteira

Os 30 fetos de lhamas que seriam levados para São Paulo, onde seriam revendidos

23 setembro 2025 - 14h11Brenda Assis
Os 30 fetos de lhamas que seriam levados para São Paulo   (Reprodução)

Na última semana a Receita Federal deflagrou a Operação Terminus, junto com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) e a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, para combater ilícitos transfronteiriços e reforçar a integração entre os órgãos de fiscalização.

Conforme as informações policiais, as equipes aturaram em diversos pontos de Corumbá e região, incluindo o Posto Esdras, estradas vicinais, o Posto Fiscal Lampião Aceso e o posto da PRF na ponte sobre o rio Paraguai, no Porto Morrinho. Foram utilizados cães de faro e escâneres para auxiliar nas inspeções.

Durante a fiscalização de três ônibus de turismo, no Lampião Aceso, os servidores localizaram sacas com produtos in natura sem autorização fitossanitária e 30 fetos de lhamas. Também foram identificadas mercadorias com indícios de contrafação (falsificação).

No Posto Esdras, houve ainda a apreensão de veículos e de materiais de construção civil, como tijolos, cimento e gesso, destinados ao comércio irregular. Por reincidência, três veículos foram retidos.

Em outra frente de ação, uma carreta foi abordada em conjunto com a PRF. O veículo, carregado com ureia e sem documentação fiscal, foi submetido ao escâner e ao faro de cães. A inspeção revelou um fundo falso na cabine, onde estavam escondidos mais de 48 kg de pasta base de cocaína. 

Segundo a Receita Federal, a Operação Terminus reforça o compromisso da instituição no combate aos crimes transfronteiriços e na proteção da economia nacional, por meio da integração com órgãos de segurança pública.

