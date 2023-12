'Fezes, sujeira e odor forte': apartamento onde bebê caiu era insalubre no Aero Rancho

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Bebê cai do quarto andar de prédio no Aero Rancho

A Polícia Civil em uma rápida análise de local constatou que o apartamento onde a bebê, de 4 meses, um menino, de 3 anos, e a menina, de 7 anos, viviam era totalmente insalubre em condições de convivência. A descoberta aconteceu após a recém-nascida cair do quarto andar do prédio no Condomínio CNH 8, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

O JD1 Notícias conversou rapidamente com o delegado de plantão Gabriel Desterro, da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, sobre o caso e a explicação levava a constatação de abandono de incapaz por parte da mãe.

"Um ambiente que está bastante sujo, muita louça para lavar, muita sujeira, fezes de animais espalhados pela casa, um odor muito forte. Indicativo de um ambiente inapropriado para a criação dessas crianças", pontuou o delegado.

O delegado reforçou a primeira informação do local de que a queda da bebê aconteceu após um pequeno descuido da irmã, de 7 anos. A criança, inclusive, ficou bastante abalada com a situação e que tudo aconteceu rapidamente quando ela estava com a recém-nascida próxima à janela. Desterro afirmou também que existia uma cama nas proximidades da janela.

A Polícia Científica esteve no local para levantar informações do contexto do acidente e principalmente, analisar o apartamento onde a família mora. Foram registradas fotografias e colhidos materiais para o trabalho da perícia.

A menina e o menino, de 3 anos, foram acolhidos pelo Conselho Tutelar e ficarão sob a tutela do órgão até segunda ordem e principalmente, aguardarão os próximos passos, como se vão ou não para um abrigo.

Relembre - Segundo apurado pela reportagem, a bebê estaria no imóvel acompanhada de sua irmã, de 7 anos. A primeira informação é que a criança teria pegado a bebê e colocado próximo à janela, mas por um descuido, ao olhar para o térreo, a recém-nascida caiu - uma altura de cerca de 15 metros.

A mãe, que até o momento não foi localizada, mesmo sendo encaminhada para o hospital pelos vizinhos, teria chegado gritando ao ver a situação. "Eu saí só um pouquinho. Como isso aconteceu?".

O JD1 Notícias soube também que a criança pegou a bebê com intuito de fazê-lá parar de chorar, mas que não conseguiu evitar o acidente. Além das duas meninas, a mulher tem um terceiro filho, um menino, de 3 anos, que rotineiramente ficavam sozinhos.

