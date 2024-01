'Fica quieta': A caminho do trabalho, jovem é assaltada em ponto de ônibus na Capital

Jovem, de 26 anos, foi vítima de um assalto logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (23), quando estava chegando a um ponto de ônibus, onde seguiria para seu trabalho em Campo Grande. O roubo aconteceu na rua Pôrto dos Gaúchos, na Vila São Jorge da Lagoa.

Segundo informações presentes no boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 4h50, quando a vítima estava se aproximando do ponto no qual esperaria o transporte público, quando foi abordada por indivíduos em uma motocicleta, de cor preta.

O garupa desceu e logo deu ordens para a jovem. "Fica quieta, passa tudo as coisas e fica quieta". Temendo pela sua vida, a vítima ficou imóvel e o assaltante puxou sua bolsa, onde estava os documentos e pertences pessoais.

Ambos se evadiram no sentido a rua Rio Brilhante. A mulher informou que o piloto estava com uma arma na cintura e o garupa estava com a arma nas mãos, porém, ela não conseguiu lembrar das características dos autores, nem se havia câmeras de segurança nas proximidades.

O caso foi registrado como roubo majorado com emprego de arma de fogo e roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Deixe seu Comentário

Leia Também