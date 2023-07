'Ficha ainda não caiu', diz pai de bebê de 2 meses após notícia de morte encefálica

Saiba Mais Polícia Bebê de 2 meses fica ferido em capotamento na Capital

Dias após um acidente, a família da pequena Maria Izabel, de apenas 2 meses, recebeu a triste notícia da possível morte encefálica da menina. Ela era passageira de um Chevrolet Prisma que capotou após ser atingido por um Corsa, no fim da tarde de sexta-feira (21), em Campo Grande. O motorista do veículo, causador do acidente, estava com sinais visíveis de embriaguez quando foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, após o acidente a pequena e os irmãos foram levados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Almeida, mas devido a gravidade das lesões, ela precisou ser transferida para Santa Casa. Maria acabou sendo intubada, ficando internada no CTI da unidade hospitalar. Por conta da lesão na cabeça, as equipes médicas optaram por abrir um protocolo da morte encefálica.

À reportagem, o pai da pequena disse que o resultado do exame não teve um resultado conclusivo. Agora, a família aguarda uma possível recuperação ou a abertura de um novo protocolo, para realização de exames.

“Como não ficou nada afirmado, porque o protocolo foi inconclusivo, estamos no aguardo. Enquanto ela tiver forças e continuar lutando lá, a gente tem esperança aqui. Vamos correndo atrás”, comentou.

Apesar da abertura do protocolo, o pai tem esperanças de que ela se recupere. “O estado dela é grave. Temos que esperar para poder ver o que de fato está acontecendo. A ficha ainda não caiu. Não esperamos que o pior aconteça, mas temos que estar preparados para tudo”, comentou. No dia do acidente, ele era o condutor do Prisma.

Nas redes sociais, amigos e parentes da pequena já estão trocando as fotos de perfil para imagens com frases de luto. Alguns fazem publicação pedindo justiça pelo que aconteceu.

Acidente - No final da tarde de sexta-feira (21), um acidente entre dois carros deixou quatro pessoas feridas no bairro Ana Maria do Couto. Além do bebê que foi socorrido com sangramento na cabeça, outras duas crianças de 4 e 8 anos ficaram feridas.

Conforme as informações adquiridas no local pela equipe de reportagem, um veículo Prisma e um Corsa seguiam pela Avenida José Barbosa Rodrigues, quando o Corsa branco 'rampou' o quebra molas, perdeu o controle do veículo e bateu na traseira do Prisma, fazendo o carro capotar na pista.

Ainda de acordo com a polícia, o motorista do Chevrolet Corsa estava aparentemente embriagado e em alta velocidade. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa antes da chegada da Polícia Militar, por isso, não chegou a realizar o teste do bafômetro.



