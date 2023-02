Ficha policial de mortos em confronto com o Choque era uma 'Bíblia'

A dupla morta durante um confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar na região do bairro Universitário na noite de ontem (10), foi identificada como Luan Espíndola, de 19 anos, e Marcus Vinicius, de 24. Juntos, eles tinham 16 passagens pela polícia, incluindo crimes como homicídio.

Conforme as informações policiais, uma equipe do Choque fazia rondas pela região quando avisou o Honda Civic preto com dois ocupantes demonstrando comportamento atípico, como se estivesse tentando se esconder da polícia ao avistarem o camburão.

Para tentar verificar a situação, foi dada a ordem de parada. Porém, não foi obedecida e os dois fugiram em alta velocidade desrespeitando todos os sinais de trânsito. Já na Rua Enio Cunha, em uma região de mata, Marcus e Luan desceram do carro armados efetuando disparos contra os policiais.

A ação foi revidada e os dois acabaram sendo baleados. Ao constatar que os autores ainda estavam vivos, os militares socorreram os autores até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, onde eles morreram momento depois de dar entrada.

Marcus estava armado com um revólver cal. 38 e Luan com um revólver cal. 32. Além das equipes envolvidas, a Perícia e a Polícia Civil estiveram na cena de confronto.

O caso foi registrado como desobediência, porte ilegal de arma de fogo, homicídio simples na forma tentada e homicídio decorrente de oposição a intervenção policial.

Passagens – Os dois começaram a vida no crime cedo, enquanto ainda eram menores de idade. Juntos, Marcus e Luan tinham 16 passagens pela polícia. Marcus tinha ainda uma tatuagem de palhaço na perna, que tem como significado identificar uma pessoa por ser ‘matador de polícia’.

Marcus tem registro de homicídio, desobediência, três passagens por receptação, roubo e ameaça. Enquanto Luan possui duas passagens por tráfico de drogas, três de lesão corporal, roubo e outras.

