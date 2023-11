Ficou sem pagar? Mulher descobre que a mãe foi removida do túmulo no Dia de Finados

Em um dia que deveria ser para prestar homenagens aos entes que já partiram, uma mulher teve problemas ao descobrir que a ossada da sua mãe havia sido ‘removida’ do túmulo. O caso aconteceu em um cemitério particular localizado na Avenida Senador Filinto Muler, região do Jardim Parti, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, ao chegar no local onde estava o túmulo a mulher encontrou a terra remexida e placa com identificação e datas retiradas. Inconformada com a surpresa, ela foi até a administração verificar a situação, sendo informada de que houve exumação judicial dos ossos do corpo de sua mãe.

Outra informação recebida pela mulher é de que os ossos estavam no ossário, porém a administração soube informar onde seria este local e não deram mais detalhes como: datas, apresentação da ordem judicial e para quem foi pedido autorização para a exumação.

Ela foi então orientada a retornar na segunda-feira (6), para tentar conseguir os detalhes do teria acontecido. Para a polícia, durante o registro policial, a mulher disse que a família não foi comunicada sobre as ações tomadas pelo cemitério, muito menos deram autorização para isso.

O caso acabou sendo registrado como vilipendio de cadáver na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

