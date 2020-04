Fiel se mata em monte onde igreja orava

Valdeni Osório da Silva, 40 anos, foi encontrado morto na tarde de quinta-feira (23), pendurado em uma árvore com um fio de telefone, na rua Sunko Yonamine, no bairro Morada do Sossego em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a guarnição foi acionada até o local e encontrou a vítima pendurada a três metros do chão em um monte onde, segundo uma testemunha, que conhecia Valdeni da Assembleia de Deus de Mato Grosso do Sul, era o monte onde a igreja se reunia para fazer orações.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), compareceu no local e constatou o óbito da vítima.

