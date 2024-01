Fila do INSS: Bêbados brigam de faca e homem fica sem poder trabalhar em MS

Homem, de 36 anos, não vai poder trabalhar por um certo tempo depois de brigar de faca com um amigo, de 43 anos, durante uma bebedeira na noite de domingo (7), na região central de Paranaíba.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a Santa Casa do município onde duas vítimas de briga teriam dado entrada, sendo levadas pelo Corpo de Bombeiros.

Ao chegar no hospital, os militares foram informados de que os homens estavam em visível estado de embriaguez. Depois de beberem durante o dia todo, eles acabaram brigando. Os dois teriam se armado com facas para dar continuidade as agressões.

Em determinado momento, a vítima foi golpeada no peito e no braço direito. Seu estado de saúde foi considerado grave e ele segue internado na unidade hospitalar.

O outro homem teve ferimentos no cotovelo esquerdo, mas não precisou ser internado. Como o quatro da vítima era mais delicado e o exame de corpo de delito constatou a gravidade da lesão, o autor acabou sendo preso em flagrante.

O caso foi registrado como vias de fato e lesão corporal de natureza grave se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, na 1° Delegacia de Polícia Civil do município.

