Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande

Idosa, de 71 anos, foi resgatada por uma equipe da Polícia Militar, após ser abandonada pela própria filha, que não sentia mais interesse em cuidar da mãe. O caso foi registrado no Parque do Lageado, em Campo Grande, durante o domingo, dia 2 de novembro.

A vítima informou aos policiais que não tem condição de morar sozinha, pois não consegue preparar a alimentação, nem realizar suas necessidades fisiológicas sem auxílio, e usa um andador para se locomover.

Segundo informações do boletim de ocorrência, quando os policiais chegaram na residência, encontraram o imóvel desorganizado e uma vizinha havia fornecido um prato de comida para a idosa, que ainda não tinha feito a refeição.

Enquanto os militares realizavam os trâmites, uma "sobrinha" da idosa apareceu e confirmou que a filha da vítima cometeu o abandono e não manteve mais contato desde então.

A idosa recebeu atendimento médico do Corpo de Bombeiros, pois estava com estado emocional abalado, onde se mostrava nervosa e assustada, além de se queixar de dor no braço esquerdo. Ela foi encaminhada até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninhas.

A idosa ficou sob cuidados da mulher que se apresentou como sobrinha, mas, na verdade, é casada com um sobrinho da vítima.

O caso foi registrado como abandono de incapaz, se a vítima é maior de 60 anos.

