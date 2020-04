Filha bate em pai com cabo de vassoura e o ameaça de morte

Pamela Giulia Padilha, 29anos, foi presa na manhã deste domingo (26), após bater no próprio pai com um cabo de vassoura e usar uma faca para ameaçá-lo, dizendo para "dormir de portas fechada", em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, o pai de Pamela afirmou que a filha é usuária de drogas e a briga teria iniciado após ele tentar separar um desentendimento entre ela e um amigo, que ocorria dentro de casa.

Nesse momento Pamela teria agredido o próprio pai com chutes no estômago e golpes com um cabo de vassoura, ela ainda teria pego uma faca e ameaçado a vítima dizendo que "ele não passaria desta noite e que era melhor ele dormir de porta fechada", como registrado no Boletim de Ocorrência.

Pamela foi presa e encaminhada a Delegacia de Polícia Civil, o crime foi registrado como ameaças e vias de fato.

