Filha de morto no Los Angeles ficou na mira da arma: "sorte ou ele não quis matar"

“A criança não morreu por sorte ou porque ele não quis matar”, filha de Jairo Lourenço da Silva, de 23 anos, viu a execução do pai e escapou por pouco de ter sua vida ceifada junto com a dele no começo da tarde desta quarta-feira (24), no Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

Durante coletiva à imprensa, a delegada de plantão da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, Joilce Ramos, comentou que a menina estava na frente do pai quando foram surpreendidos pelo autor.

“A hora que veio o tiro ela era a primeira. A criança não morreu por sorte ou porque ele não quis matar. A hora que eles abrem o portão é a menina que estava na frente, as imagens mostram que a hora que o homem começa a atirar a mãe [esposa de Jairo] pega a filha pela mão e corre para dentro”, comentou.

Após acertar os primeiros disparos em Jairo, o autor chega a entrar dentro da casa para atingir Jefferson Lourenço, de 27 anos, e a esposa, identificada como Márcia da Silva dos Santos, de 26 anos. Ambos foram socorridos para unidades de saúde, onde estão com escolta policial, uma vez que serão presos pelo crime de tráfico de drogas.

Na casa, além dos quatro e da criança, também estava um homem que ainda não foi identificado. Juntos, os cinco consumiam maconha e cocaína, na frente da filha de Jairo.

A mãe da pequena, que não teve a identidade divulgada, foi presa em flagrante por tráfico de drogas.

Execução - Jairo Lourenço da Silva, de 23 anos, foi morto a tiros durante o começo da tarde desta quarta-feira (24). Informações apurada pelo JD1 Notícias no local apontam que ele saia da residência para ir até o mercado, comprar coisas para comemorar o aniversário da esposa.

No momento em que abriram o portão, foram surpreendidos por um atirador, que estava em um Chevrolet Ônix branco. Diversos disparos foram efetuados e o autor chegou a entrar na residência para balear o irmão de Jairo e sua cunhada, Jefferson e Márcia.

As outras duas vítimas foram socorridas para unidades de saúde, porém Jairo morreu no portão da residência.

