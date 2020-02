Filha inventa sequestro para não contar ao pai que bateu o carro

Sarah Chaves, com informações do G1

A filha de um policial civil simulou o próprio sequestro para enganar o pai e foi presa na madrugada desta quinta-feira (13), quando a equipe policial começou a investigar a denúncia do crime em Maceió, Alagoas.

O delegado da Divisão Especial de Investigação e Capturas (Deic), Thiago Prado, confirmou que a policia recebeu a denúncia de um sequestro na madrugada. Equipes foram mobilizadas e iniciaram as buscas. O carro dela foi localizado no bairro Tabuleiro do Martins com alguns de seus pertences.

Porém, a investigação apontou que a mulher, que não teve o nome divulgado, foi a responsável por forjar o crime. Ela estava na casa de um amigo no bairro do Clima Bom e, segundo a polícia, confessou que simulou o sequestro com outros dois amigos.

Os três foram levados a delegacia, eles contaram que o sequestro foi forjado porque a jovem não queria contar ao pai que danificou o carro em um acidente. Ela teria batido com o veículo em uma pedra depois de beber em um bar com amigos. Os três foram liberados, mas vão responder a processo.

