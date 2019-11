Filha denúncia pai que espancou esposa por causa de limpeza de casa

Andre Costa De Sousa, de 38 anos e Debora Vanessa Muniz Dos Santos de 34 anos foram parar na delegacia por causa de agressões após uma discussão sobre a limpeza de casa, na noite dessa quinta-feira (7) em Dourados.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a briga começou por volta das 23h, quando o marido começou a discutir com Debora, por causa da limpeza da casa. André foi até o carro e encontrou um sapato da mulher no interior do veículo.

Ao retornar para dentro da casa, ele arremessou o sapato contra a esposa e depois bateu com a cabeça dela no guarda-roupa. Ela tentou se defender do agressor e a filha do casal ligou para polícia, que acabou levando todos para a delegacia.

Na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) o caso foi registrado como violência doméstica, mas a mulher não quis medida protetiva contra o agressor.

