Filha é arrastada por 50 metros pendurada em carro ao tentar defender a mãe do padrasto

Neste final de semana uma mulher de 26 anos foi arrastada por 50 metros pendurada na porta do seu padrasto ao tentar defender a mãe, no loteamento Nova Serrana, em Campo Grande. A jovem foi encaminhada para a Santa Casa com vários ferimentos pelo corpo.

Em depoimento a polícia, a filha soube que seu padrasto teria tido um briga com sua mãe, ela foi tirar satisfação com ele por volta das 22 horas de sábado (19). Quando ela chegou o autor já estava dentro do seu veículo, ela colocou o braço dentro de carro para fazer com que o autor descesse do automóvel, mas ele acelerou, ela ficou pendurada no carro e foi arrastada por cerca de 50 metros até conseguir se soltar. O padrasto fugiu em seguida.

A jovem sobreu vários ferimentos no joelho e ombro e foi levada para uma unidade de saúde do bairro Tiradentes e depois foi encaminhada para a Santa Casa, onde permaneceu internada até este domingo (20) quando recebeu alta.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), como lesão corporal culposa.

