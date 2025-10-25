Menu
Polícia

Filha encontra mãe sem vida na própria residência em Guia Lopes da Laguna

Jovem ainda contou com ajuda da Polícia Militar para levar a mulher até o hospital

25 outubro 2025 - 08h33Luiz Vinicius
Graciely teve o óbito declarado no hospitalGraciely teve o óbito declarado no hospital   (Redes Sociais)

Graciely Camargo da Rosa foi encontrada sem vida na própria residência no começo da noite desta sexta-feira, dia 24 de outubro, em Guia Lopes da Laguna. Quem encontrou a vítima foi a própria filha dela.

A vítima chegou a ser encaminhada para a unidade hospitalar por uma equipe da Polícia Militar e mesmo com esforços médicos, não foi possível reverter o quadro da mulher.

Segundo o portal Jardim MS News, a filha ao chegar em casa e notar que a mãe estava sem sinais vitais, saiu para pedir ajuda e encontrou uma viatura da Polícia Militar, que se deslocaram para a residência em questão.

Ao chegar no local, se depararam com um homem carregando Graciely e os militares colocaram os dois na viatura e levaram até o Hospital Edelmira Nunes de Oliveira, onde os médicos iniciaram os procedimentos de reanimação cardíaca.

Contudo, mesmo com todos os esforços, a vítima não apresentou mais sinais vitais e foi declarado o óbito da mulher. A Polícia Civil foi acionada para os trabalhos de praxe, antes da liberação do corpo da vítima.

Não foi informado na ocorrência a causa da morte e a investigação ficará por conta da Polícia Civil.

