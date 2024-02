Filha salva a mãe de ser assassinada pelo companheiro em Costa Rica

Uma menina, que não teve a identidade e a idade divulgada, salvou a mãe da morte durante a noite de terça-feira (20), na Rua Amazônia, em Costa Rica. A mulher, de 39 anos, seria morta a facadas pelo companheiro, de 41 anos.

Conforme as informações do site Jovem Sul News, a vítima estava sendo agredida com socos, pontapés no rosto e no braço. Em determinado momento, o autor pegou um canivete para atingir a companheira.

Enquanto tentava acertá-la, o homem a ameaçou dizendo que ‘cortaria seu pescoço’. Vendo a cena, a filha da vítima não ‘baixou a bola’ para o autor e acabou intervindo na situação.

Por sorte, seu ato heróico salvou sua mãe da morte e não terminou em tragédia. Depois de ser impedido de matar a companheira, o autor saiu correndo, mas ainda assim foi preso pelas autoridades policiais.

