Filha suspeita de vizinho que devia dinheiro a mulher morta a tiros no Lageado

A filha de Marilete Soares Rodrigues, de 49 anos, assassinada a tiros no Parque do Lageado, suspeita que o vizinho da vítima tenha ligação com a morte, pois devia dinheiro para ela e já tinha realizado ameaças contra a mulher em outra oportunidade.

Segundo complemento do boletim de ocorrência, a filha explicou ao delegado que o suspeito mora na mesma rua em que sua mãe residia, logo após ser questionada sobre possíveis desavenças.

A familiar não disse qual seria o valor que o homem devia para sua mãe, mas que essa dívida gerou ameaça por parte do suspeito, que disse que "um dia encheria Marilete de tiro".

O boletim de ocorrência por ameaça foi registrado no final de março deste ano na Depac Centro.

O JD1 Notícias estava acompanhando o desenrolar do caso e principalmente o estado de saúde da vítima, já que ela foi atingida com tiros nas costas, nádegas e coxa direita.

Segundo soube a reportagem, Marilete estava intubada e em estado gravíssimo no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Santa Casa, quando houve a piora no quadro clínico, tendo ela sofrido diversas paradas cardiorrespiratórias e tendo também hemorragia no fígado.

Mas ao longo da noite, a reportagem recebeu a confirmação de que o estado era gravíssimo e após mais uma parada cardiorrespiratória, ela não suportou e morreu.

O caso está sendo tratado como homicídio qualificado por meio de traição, emboscada ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

