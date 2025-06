Filho chega bêbado, agride pai idoso com escada e vai preso no Jd. Carioca

Homem, de 52 anos, foi preso em flagrante na noite deste domingo (22), após agredir o próprio pai, de 78 anos, com uma escada, no Jardim Carioca, em Campo Grande. O idoso foi atingido por uma escada no braço, além de receber um soco no rosto.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o idoso relatou para a Polícia Militar que o filho passou o dia ingerido bebida alcoólica fora de casa e ao retornar, passou a quebrar os móveis e demais objetos da residência.

Além disso, desferiu um soco no rosto do idoso e utilizando uma escada, atingiu o braço esquerdo e causou uma lesão no local. A vítima ainda relatou que já ocorreram episódios semelhantes a este em outras oportunidades.

O suspeito foi conduzido para a delegacia e foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal contra ascendente.

O caso foi registrado na delegacia de plantão.

