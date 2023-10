Filho corre até a PM e salva a mãe das agressões do padrasto em Costa Rica

Para socorrer a mãe, um menino que não teve a identidade divulgada, correu até o Quartel da Polícia Militar para avisar que ela estava sendo vítima de agressão durante a tarde de sábado (30), na Rua Francisco Martins Carrijo, em Costa Rica.

Conforme o boletim de ocorrência, ao chegar no local as equipes policiais encontraram a vítima com manchas de sangue nas roupas e inchaço no rosto. Aos militares ela contou que havia descoberto uma traição do companheiro.

Ao tirar satisfação, os dois acabaram dando inicio a uma discussão e a trocar ofensas, originando a agressão física. A mulher foi atingida por socos e pontapés.

Ainda segundo o relato da vítima, o autor tentou tranca-la dentro do banheiro, porém ela conseguiu escapar usando uma faca de serra. O uso do armamento causou uma lesão em seu companheiro.

Diante da situação, o autor recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso acabou sendo registrado como lesão corporal dolosa e violência doméstica.

