Filho de agiota assassinado no Rita Vieira morre na Santa Casa

Dez dias após ser baleado durante o assassinato do pai, o agiota Sérgio Augusto Pereira, o adolescente Gabriel Pereira, de 15 anos, morreu durante a madrugada desta sexta-feira (29), no Hospital da Santa Casa, em Campo Grande. O menor estava em estado grave.

Conforme o apurado pelo JD1, a confirmação da morte foi repassada por familiares pelas redes sociais. Um tio da vítima, compartilhou em um grupo que ele teria falecido durante a madrugada, por volta das 5h. No entanto, ele não chegou a passar detalhes sobre a causa da morte.

Assassinato do pai – na noite do dia 19 de março, o mecânico Sérgio Augusto chegava de carro com o filho quando foi surpreendido por uma dupla, que logo efetuou vários disparos contra a Fiat Strada.

Os indivíduos já estavam esperando pela vítima e armaram uma emboscada para cometer o crime. Os disparos atingiram costas, nunca, rosto e axila de Sergio. Enquanto outro disparo feriu o seu filho, que estava no banco do passageiro e possivelmente a bala atingiu o rim e a coluna, tendo o adolescente ficado em estado grave e precisando ser internado na UTI da Santa Casa.

Para a polícia, a esposa da vítima informou aos policiais que ele emprestava dinheiro a juros, mas que não participava dos negócios mantidos pelo companheiro.

Durante a verificação da Polícia Civil, acompanhada do GOI (Grupo de Operações e Investigações), foram encontradas as seguintes armas registradas: rifle de calibre 22, uma carabina de calibre .40 com 3 carregadores, além do registro de uma pistola 9 milímetros, arma que possivelmente estava em posse da vítima ou que estava guardada na oficina.

Um fuzil, de modelo M4, calibre 5.56, e um carregador com 50 munições também foi localizado no imóvel, porém não havia documento de registro, sendo que a esposa de Sergio teria informado que essa arma estaria "empenhorada" em troca de empréstimo de dinheiro.

Todas as armas foram recolhidas pela polícia e perícia e foram levadas para a 4° Delegacia de Polícia Civil. O caso segue sendo investigado. Câmeras de segurança gravaram o momento da execução, assista:

JD1TV: Câmera flagrou momento da execução de agiota no Rita Vieirahttps://t.co/ZUBzRDs9CR pic.twitter.com/fAdIYpNYN3 — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) March 21, 2024

