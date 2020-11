Filho de candidato a vereador tenta matar dono de bar após discussão em MS

Uma discussão sobre política em um bar terminou em tentativa de homicídio na noite de domingo (1), em Dourados. Após o filho do candidato a vereador Paulo Menegueli Pricinato (PSB), conhecido como Paulo do Posto, Márcio Adriano Pricinato, 42 anos, se desentender com o dono do local por causa do pai.

Conforme o boletim de ocorrência, Jose Carlos da Silva, 51 anos, estava conversando com uma testemunha quando Márcio chegou e começaram a conversar sobre política. Em determinado momento, ele teria se irritado com algo que Jose havia dito e começou a discussão em defesa do pai. “Você quer falar o que com isso? Que meu pai não presta como candidato a vereador?”, disse Márcio a vítima.

Logo após, Márcio empurrou Jose, que acabou desferindo um tapa no rosto de Márcio, que saiu do local dizendo que já voltava. Minutos depois ele retornou em um carro diferente do que estava e parou em frente ao bar. Ao avistar Jose, ele disse “esse você mereceu” e fez 10 disparos contra a vítima.

Jose não sofreu ferimentos, pois conseguiu se esconder. Ele ainda afirmou à polícia que nunca teve qualquer desentendimento com o Márcio ou familiares, apenas nesta ocasião por conta da divergência política.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e será investigado.

