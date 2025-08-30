Filho de policial é assassinado a tiros após discussão em avenida do Nova Lima

Douglas Bragatto do Amaral foi executado com diversos disparos de arma de fogo na madrugada deste sábado (30), na Avenida Zulmira Borba, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Ele é filho de um policial civil aposentado.

Informações iniciais apontam que o suspeito foi identificado pelo vulgo 'Rato' e fugiu do local após o homicídio.

O tiroteio começou, segundo o portal Nova Lima News, após uma discussão entre vítima e suspeito. 'Rato' teria assim sacado uma arma e efetuado vários disparos contra a vítima, que faleceu ainda no local.

Ainda conforme o portal, o suspeito deixou o local em uma motocicleta de alta cilindrada. Ele seria morador do Bosque do Avelã.

A Polícia Militar isolou o local após ser acionada e equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações) da Polícia Civil realizam diligências na tentativa de encontrar o atirador.

O caso será investigado como homicídio.

