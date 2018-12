Filho de ex-prefeito que espancou advogada não pode ser preso

Na tarde de quarta-feira (26) a delegada Ana Elisa Gomes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Goiás, falou a respeito do caso que ganhou repercussão nacional, envolvendo o filho do ex-prefeito de Anápolis, Victor Junqueira que foi filmado agredindo a ex-namorada a advogada Luciana Sinzimbra. O caso aconteceu na madrugada de sexta-feira (14).

A delegada relatou que a vítima foi orientada sobre as medidas protetivas de urgência enquanto as investigações estão em andamento.

Victor já foi ouvido pela Polícia, a delegada afirmou não existir elementos necessários para a prisão preventiva do agressor, “ele não está prejudicando o trabalho dos investigadores ou praticando outros crimes contra a vítima, e como não foi flagrante, Victor responderá em liberdade, explicou.

O caso

No dia 14 de dezembro, a advogada Luciana Sinzimbra gravou sem que o namorado soubesse, um vídeo onde Victor é flagrado espancando ela. As imagens foram gravadas no apartamento da vítima em Goiânia. A ocorrência policial foi registrada no dia seguinte, a vítima relatou que namora o autor das agressões a três anos, e já havia sido agredida outras vezes.

O casal voltava de uma confraternização do trabalho da mulher no dia do ocorrido. Luciana pede para Victor parar de bater, “você vai me matar desse jeito”, fala a vítima em gravação.

À Polícia Civil, a vítima relatou ter sido agredida com socos, tapas, chutes e estrangulamento, além de xingamentos.

