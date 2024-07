Adolescente é esfaqueado pela mãe e fica com as vísceras expostas na Capital

Mulher, de 43 anos, foi presa em flagrante durante a tarde deste domingo (21), após esfaquear seu próprio filho, de 17 anos, no Jardim Centro-Oeste, que ficou com as vísceras expostas e em estado gravíssimo, precisando ser internado às pressas na Santa Casa de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de esfaqueamento e ao chegar pelo local, encontrou o adolescente caído com ferimento na barriga e com as vísceras expostas.

Testemunhas apontaram a própria mãe do menino como autora do fato. Presente ainda no local, a suspeita foi presa em flagrante e ao ser questionada porque teria cometido o ato, afirmou que não teve intenção de matar o filho, mas que agiu após ele ter dito que a odiava.

O Corpo de Bombeiros, por meio da URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado), foi acionado e esteve no local, onde precisou estabilizar primeiramente a vítima, mas que diante da gravidade da situação, encaminhou rapidamente o adolescente para a unidade hospitalar.

Ainda no registro policial, consta que a vítima estava inconsciente, com hemorragia intensa e em estado de saúde gravíssimo. A Polícia Civil e a Polícia Científica chegaram a ser acionados, mas o local estava descaracterizado, apenas com a faca usada no crime tendo sido apreendida pela PM.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil na delegacia.

