Filho é preso após matar o pai enforcado em Anhandui

Adenilson Dias Gonçalves, de 48 anos, foi preso em flagrante após matar o próprio pai, Pompílio Gonçalves, de 82 anos, durante o domingo (13), em Anhanduí, distrito de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída na cozinha e mesmo com acionamento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), nada pôde ser feito.

Consta no registro que uma testemunha, a vizinha da casa do idoso, ouviu alguns barulhos e ao verificar o que estava acontecendo, encontrou Adenilson sobre o corpo de Pompílio e fazia o movimento de enforcamento na vítima. Ela tentou intervir, mas foi empurrada e quase enforcada pelo suspeito também.

O Guarda Civil Metropolitana chegou pelo local e conseguiu prender o suspeito, que alegou que estava visitando o pai desde sábado (12), e que o idoso passou mal e estava tentando reanimá-lo, fazendo massagem cardíaca, o que foi negado pela testemunha a todo momento.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de plantão em Campo Grande.

O caso foi registrado como homicídio simples.

