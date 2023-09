Filho encontra o pai morto no banheiro de casa no São Bento

Um possível suicídio mobilizou as forças de segurança na tarde desta quinta-feira (7), na rua Santos, no bairro São Bento.

Conforme informações iniciais, apuradas no local, a vítima foi encontrada pelo filho com um tiro na cabeça dentro do banheiro de casa. Ele morreu antes mesmo do socorro chegar.

A Polícia Militar, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local onde para atender a solicitação e disparo de arma de fogo, mãs só conseguiram constatar o óbito.



A suspeita é de um possível suicídio. A família está no em visível estado de choque e muito abalados.

