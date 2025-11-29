Vídeo: Filho mantém a mãe em cárcere privado e vítima é resgata após escrever bilhete

Uma mulher de 55 anos, foi resgatada de situação de cárcere privado, onde era mantida pelo próprio filho, 25 anos, e ameaçada. A situação veio a tona na sexta-feira (28), após a própria vítima pedir resgate através de um bilhete no bairro Morada da Serra em Cuiabá (MT).



Uma amiga da vítima foi visitá-la e, preocupada com a situação em que ela vivia, entrou em contato com a Polícia Militar. Na tarde de quinta-feira, os agentes foram até a residência.



O filho tentou impedir a entrada dos policiais. Segundo a PM, a casa estava insalubre, com grande quantidade de sujeira acumulada e com fezes de cachorro por toda a área externa.

A mulher vivia em um quarto totalmente escuro, com pouca circulação de ar, situação que indicava possível cárcere privado.

Durante o atendimento, um policial percebeu que a vítima tentava, discretamente, colocar um papel no bolso da camisa da testemunha. Se tratava de um bilhete em que ela pedia socorro. O texto dizia: "Estou em cárcere e ameaçada. Nem vejo o sol. Proibida de sair do quarto. Sinto muito medo. Me ajuda. Gratidão. Salva a minha vida em nome de Jesus".



O filho foi preso em flagrante pelos militares. Outra pessoa, que não teria vínculo familiar com a vítima, também foi detida suspeita de contribuir com o cárcere. Eles foram levados a uma delegacia para prestar esclarecimentos.



A mulher relatou à polícia que vivia sob constante vigilância e violência psicológica. O UOL procurou a polícia para saber se os suspeitos seguem presos e se serão investigados.

